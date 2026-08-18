24 Канал собрал все, что известно о мирной акции у здания парламента.

Что известно о протесте киевлян?

Участники акции пришли к парламенту с плакатами "Верните Федорова", "Хватит тратить наше время", "Прозрачные решения". Они также призвали представителей власти прислушаться к их требованиям.

В здании Верховной Рады проходит митинг в поддержку Федорова: смотрите видео

Известно, что 18 августа парламент возобновил работу после месячного перерыва. Ожидалось, что одним из вопросов нового пленарного периода могут стать кадровые решения, в частности назначение нового главы Министерства обороны. В то же время, по словам народного депутата Ярослава Железняка, голосования по назначению новых министров не состоится. Пока также неизвестно, внесет ли президент соответствующие представления в Верховную Раду на этой неделе.

В Киеве люди собрались на мирную акцию: смотрите видео

На данный момент Евгений Хмара официально остается временным исполняющим обязанности министра обороны. Кабинет министров назначил его на эту должность 17 июля.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После его увольнения о выходе из Минобороны заявили его советники Сергей Стерненко и Сергей "Флэш" Бескрестнов. 16 июля рапорт об отставке подал и заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, назвав увольнение Федорова негативным решением для обороноспособности страны.

В тот же день в Киеве состоялась акция в поддержку Федорова. Еврокомиссар Андриус Кубилюс заявил, что его отставка стала неожиданностью для ЕС, а партнеры ожидают продолжения начатых оборонных проектов.

Сам Федоров утверждал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выдвигал ему ультиматум и блокировал отдельные инициативы Минобороны.