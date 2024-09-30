Первоочередной вопрос – война: главные заявления после встречи Сибиги и Сийярто

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его венгерский коллега Петер Сийярто встретились 30 сентября в Будапеште. После своих переговоров оба министра сделали совместные заявления относительно деталей разговора.

Одной из основных тем была война в Украине, однако дипломаты также обсудили и венгерско-украинские отношения и противодействие российской дезинформации. Какие главные заявления сделали Сибига и Сийярто – читайте в материале 24 Канала.

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О чем говорили Сийярто и Сибига

15:04, 30 сентября Интеграция с ЕС и экономическое сотрудничество Глава украинского МИД также подчеркнул, что для Украины один из ключевых приоритетов – это интеграция в ЕС. Важным шагом в этом контексте стало открытие переговоров о вступлении. Рассчитываем на дальнейшую поддержку Венгрии на этом пути, как во время нынешнего председательства в ЕС, так и в дальнейшем. В частности, в поддержку открытия переговорных кластеров параллельно,

– подчеркнул Сибига. Во время переговоров министры также скоординировали следующие шаги по развитию приграничной инфраструктуры, что будет способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между нашими странами. "В этом контексте, мы договорились провести до конца этого года очередное заседание Совместной межправительственной комиссии", – отметил украинский министр. Он также отметил, что он и Сийярто продолжают активную работу над развитием договорно-правовой базы, что будет способствовать укреплению сотрудничества и создаст новые возможности взаимодействия в сферах общего интереса. 15:02, 30 сентября Вопрос поставки оружия от Венгрии Андрей Сибига также призвал венгерского коллегу пересмотреть позицию его страны относительно непредоставления Украине вооружения. Оборонная помощь нашему государству справедлива. Право на самозащиту гарантировано Украине Уставом ООН. Это единственный способ закончить войну и уберечь жизни украинцев, в том числе и граждан Украины венгерского происхождения,

– отметил он. Министр отметил, что утверждение, что предоставление оружия Украине якобы затягивает войну и откладывает возможность мирных переговоров является ошибочным. "На самом деле – безоружная Украина является приглашением для России уничтожить ее и продвигаться дальше вглубь Европы. При таких условиях, Путин никогда не пойдет на переговоры, потому что будет уверен в своей победе", – подчеркнул глава украинского МИД. Он также сказал, что максимальное вооружение нашего государства даст Кремлю понять, что он не сможет достичь своих целей на поле боя и заставит его сесть за стол переговоров и прекратить агрессивную войну. 14:59, 30 сентября Борьба с дезинформацией России и поддержка Формулы мира Глава украинского МИД также призвал своего коллегу совместно противодействовать российской дезинформации и гибридным влияниям, которые уже более десятилетия пытаются столкнуть лбами украинский и венгерский народы. Мы уделили сегодня особое внимание Формуле мира Президента Владимира Зеленского, а также Плану победы,

– сказал он. Кроме этого, Андрей Сибига поблагодарил Петера Сийярто за участие в Первом Саммите мира и присоединение к его Совместному коммюнике. "Надеемся, что Венгрия как страна, активно выступает за мир, продолжит поддержку украинских инициатив, способствовать их скорейшей реализации", – подчеркнул министр. 14:55, 30 сентября Вопрос венгерского меньшинства в Украине Андрей Сибига также отметил, что Украина подтверждает взятые на себя как двусторонние, так и международные обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности. Мы с господином Министром констатировали положительную динамику в решении этого вопроса, а также договорились о дальнейшем взаимодействии с целью достижения консенсуса по всем чувствительным вопросам,

– подчеркнул он. Министр также отметил, что венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами. 14:53, 30 сентября Что сказал Сибига о двуязычных школах Украинский министр также приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей, основание которой стало возможным в результате достигнутых договоренностей между Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном в июле этого года. Именно в этой школе я побывал сегодня утром. Уверен, что это образовательное учреждение будет способствовать сохранению украинской идентичности, поможет детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней, а также будет очередным шагом к взаимопониманию между Украиной и Венгрией,

– подчеркнул он. 14:50, 30 сентября Что обсудили министры в контексте войны в Украине Андрей Сибига рассказал, что первоочередной вопрос, который он обсудил с Сийярто сегодня на встречах – это неспровоцированная полномасштабная война России против Украины и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира. Также касались тем восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, наказания России за преступления, совершенные в Украине, в том числе и за агрессию. Я проинформировал своего венгерского коллегу о ситуации на фронте и на временно оккупированных территориях. Благодарен Венгрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принятие 14 пакетов санкций ЕС против России, гуманитарную помощь, которая предоставляется нашему государству,

– подчеркнул украинский министр. Он также приветствовал участие венгерской стороны в проектах по восстановлению Украины, поддержку украинцев в Венгрии, а также лечение раненых военнослужащих и обучение военных медиков и взрывотехников. "Ценим присоединение официального Будапешта к Коалиции по противоминной деятельности, которая была создана во время соответствующей министерской встречи НАТО", – резюмировал Сибига.



Сибига и Сийярто дали совместную пресс-конференцию после переговоров / Фото МИД Украины

Какими были первые детали переговоров министров

У Министерстве иностранных дел Украины в 11:17 сообщили, что в Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет.

Кроме того, в министерстве опубликовали фото, где главные венгерский и украинский дипломаты встретились и пожали друг другу руки.

Сибига и Сийярто провели переговоры друг с другом / Фото МИД Украины

Прокомментировал встречу с украинским министром также и Петер Сийярто на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает немедленного мира в Украине, и во время Генеральной Ассамблеи ООН страна смогла это подтвердить неоднократно.

В то же время, конечно, мы стремимся к добрососедским отношениям с Украиной, но венгерское выражение правдивое, что ярмарка с двух сторон. Посмотрим, как далеко мы сегодня зайдем...

– написал Петер Сийярто.

Украинский и венгерский главы МИД впервые за 4,5 года встретились в Будапеште / Фото из фейсбука Петера Сийярто

Он также поздравил впервые за 4,5 года министра иностранных дел Украины в Будапеште.

Уже позже в МИД Украины сообщили, что переговоры Андрея Сибиги и Петера Сийярто в формате тет-а-тет продолжались около часа, вдвое дольше запланированного. После их завершения начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций.