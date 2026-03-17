Сибига рассказал, сколько стран просят Украину о помощи в защите от воздушных атак

Украина все больше становится не только получателем помощи, но и поставщиком решений по безопасности для мира. Уже ряд государств обратились к Киеву за поддержкой в защите от воздушных атак.

Речь идет прежде всего об использовании украинского боевого опыта и технологий в противодействии современным угрозам. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Какие государства нуждаются в помощи от Украины в ПВО?

Андрей Сибига заявил, что в Украину уже обратились 11 стран с просьбой помочь в защите от воздушных атак. По его словам, такие запросы поступили на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста угроз, связанных с применением иранских дронов и ракет.

Эскалация на Ближнем Востоке в корне изменила восприятие Украины не только в Персидском заливе, но и во всем мире. Это могло кого-то удивить. На самом деле мы говорим об этом уже несколько месяцев: Украина уже не просто просит поддержки, но и страна, которая обеспечивает безопасность для Европы и других регионов,

– сказал он.

По словам министра, украинские специалисты уже работают с партнерами и помогают организовывать защиту от воздушных угроз. Речь, частности, об использовании беспилотных технологий и систем перехвата, которые позволяют эффективнее противодействовать атакам и одновременно экономить дорогие ракеты ПВО.

Отдельно Сибига подчеркнул, что такие обращения являются свидетельством роста роли Украины как важного элемента глобальной безопасности. Он отметил, что Киев готов делать практический вклад в стабилизацию ситуации в мире, в частности на Ближнем Востоке.

В то же время министр призвал международных партнеров не уменьшать поддержку Украины. По его словам, достижение справедливого и прочного мира в Европе остается ключевым приоритетом, а помощь Киеву напрямую влияет на безопасность других регионов.

Почему украинский опыт вызывает такой интерес в мире?