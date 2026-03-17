Сибига рассказал, сколько стран просят Украину о помощи в защите от воздушных атак
- Украина получила запросы от 11 стран о помощи в защите от воздушных атак.
- Украинские специалисты уже сотрудничают с партнерами, используя беспилотные технологии и системы перехвата для противодействия угрозам.
Украина все больше становится не только получателем помощи, но и поставщиком решений по безопасности для мира. Уже ряд государств обратились к Киеву за поддержкой в защите от воздушных атак.
Речь идет прежде всего об использовании украинского боевого опыта и технологий в противодействии современным угрозам. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Какие государства нуждаются в помощи от Украины в ПВО?
Андрей Сибига заявил, что в Украину уже обратились 11 стран с просьбой помочь в защите от воздушных атак. По его словам, такие запросы поступили на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста угроз, связанных с применением иранских дронов и ракет.
Эскалация на Ближнем Востоке в корне изменила восприятие Украины не только в Персидском заливе, но и во всем мире. Это могло кого-то удивить. На самом деле мы говорим об этом уже несколько месяцев: Украина уже не просто просит поддержки, но и страна, которая обеспечивает безопасность для Европы и других регионов,
– сказал он.
По словам министра, украинские специалисты уже работают с партнерами и помогают организовывать защиту от воздушных угроз. Речь, частности, об использовании беспилотных технологий и систем перехвата, которые позволяют эффективнее противодействовать атакам и одновременно экономить дорогие ракеты ПВО.
Отдельно Сибига подчеркнул, что такие обращения являются свидетельством роста роли Украины как важного элемента глобальной безопасности. Он отметил, что Киев готов делать практический вклад в стабилизацию ситуации в мире, в частности на Ближнем Востоке.
В то же время министр призвал международных партнеров не уменьшать поддержку Украины. По его словам, достижение справедливого и прочного мира в Европе остается ключевым приоритетом, а помощь Киеву напрямую влияет на безопасность других регионов.
Почему украинский опыт вызывает такой интерес в мире?
За годы полномасштабной войны Украина значительно развила собственные беспилотные технологии. Украинские дроны используют как для разведки, так и для ударов по целям противника, а также для перехвата вражеских беспилотников.
В частности, Соединенные Штаты различными каналами демонстрируют заинтересованность украинскими беспилотниками. Украина же готова развивать сотрудничество в сфере оборонных технологий.
В то же время Зеленский заявил, что некоторые страны пытаются получить украинские дроны-перехватчики без согласования с официальным Киевом. Украина внимательно следит за ситуацией и не позволит передачу стратегических оборонных разработок без согласования с государством.