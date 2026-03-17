Йдеться передусім про використання українського бойового досвіду та технологій у протидії сучасним загрозам. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дивіться також Ми не боїмося, – Зеленський чітко відповів на погрози Ірану

Які держави потребують допомоги від України у ППО?

Андрій Сибіга заявив, що до України вже звернулися 11 країн із проханням допомогти у захисті від повітряних атак. За його словами, такі запити надійшли на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та зростання загроз, пов’язаних із застосуванням іранських дронів і ракет.

Ескалація на Близькому Сході докорінно змінила сприйняття України не лише в Перській затоці, а й у всьому світі. Це могло когось здивувати. Насправді ми говоримо про це вже кілька місяців: Україна вже не просто просить підтримки, а й країна, яка забезпечує безпеку для Європи та інших регіонів,

– сказав він.

За словами міністра, українські фахівці вже працюють із партнерами та допомагають організовувати захист від повітряних загроз. Йдеться, зокрема, про використання безпілотних технологій та систем перехоплення, які дозволяють ефективніше протидіяти атакам і водночас економити дорогі ракети ППО.

Окремо Сибіга підкреслив, що такі звернення є свідченням зростання ролі України як важливого елемента глобальної безпеки. Він зазначив, що Київ готовий робити практичний внесок у стабілізацію ситуації у світі, зокрема на Близькому Сході.

Водночас міністр закликав міжнародних партнерів не зменшувати підтримку України. За його словами, досягнення справедливого і тривалого миру в Європі залишається ключовим пріоритетом, а допомога Києву напряму впливає на безпеку інших регіонів.

Чому український досвід викликає такий інтерес у світі?