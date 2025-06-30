Не имеет права делать такие заявления, – Сибига о словах главы МИД Словакии о "прощении" России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление своего словацкого коллеги Юрая Бланара относительно "прощения России".

Он резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Словакии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

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Что Сибига ответил Бланару

По словам украинского министра, ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Поэтому, по его мнению, игнорирование этого факта не приведет к хорошим последствиям. Он раскритиковал соответствующие призывы со стороны Словакии.

Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления,

– заявил он.

Напомним, Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта между Украиной и Россией требует дипломатии и коммуникации с Россией. Он считает, что Запад должен найти способы сотрудничества с Россией, возможно, даже простив ей.