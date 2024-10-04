После разговора с Блинкеном Сибига намекнул на "исторические решения" для Украины

В четверг, 3 октября, глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По результатам беседы министр заинтриговал постом.

В своей соцсети Х Андрей Сибига поделился результатами и намекнул на "исторические решения".

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Разговор Сибиги и Блинкена

Как рассказал Андрей Сибига, телефонный разговор состоялся в продолжение визита президента Владимира Зеленского в США.

Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств скоординировали "дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу".

Американская сторона пока не сообщала детали разговора.

Отметим, что во время визита Владимира Зеленского в США партнеры ознакомились с планом победы Украины. Несмотря на то, что президент вернулся без разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, в Госдепе заявили, что американская сторона видит в документе ряд продуктивных шагов.

Мэтью Миллер отмечал, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично, поэтому и США пока воздержатся от обсуждений. Представитель Государственного департамента отмечал, что Штаты продолжат общаться с Киевом по этому поводу.