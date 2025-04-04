Сибига встретился с Рубио: министр подтвердил решимость Украины по соглашению о полезных ископаемых

В четверг, 3 апреля, министр иностранных дел Украины встретился с государственным секретарем США Марком Рубио в штаб-квартире НАТО. Это произошло на полях министерской встречи государств-членов Альянса в Брюсселе.

Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины относительно соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра в соцсети Х.

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Сибига поговорил с Рубио

По словам главы МИД, он подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал "лидерство США в этом вопросе".

"Украина полностью предана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", – указал Сибига.

Кроме того, украинский дипломат подтвердил заинтересованность Украины "в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с США как прочной основы для углубления нашего двустороннего партнерства".

Также стороны обсудили и следующие украинско-американские контакты.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент анонсировал приезд делегации из Киева, которая прибудет, чтобы обсудить соглашение по полезным ископаемым. В СМИ со ссылкой на своего собеседника в Офисе Президента сообщили, что украинская и американская стороны еще определяются относительно даты встречи относительно этого соглашения.