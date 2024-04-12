Заместителя Ермака назначили на должность в МИД

Кабмин назначил Андрея Сибигу первым замминистра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. До этого он работал в должности заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Перед этим правительство уволило с должности заместителя главы МИД Николая Точицкого. Он работал замом Кулебы с сентября 2021 года.

Смотрите также Из-за высказываний Папы в МИД пригласили Апостольского нунция в Украине: что ему сказали

Что известно о решении Кабмина

На своем заседании 12 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение:

об увольнении Николая Станиславовича Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел Украины;

о назначении Андрея Ивановича Сибиги первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Суспильне со ссылкой на источники в Офисе Президента написало, что Николая Точицкого назначат на должность заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Что известно об Андрее Сибиге

В Офисе Президента написали, что Андрей Сибига получил образование по специальностям "правоведение" и "международные отношения" во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.

Работать начал в 1997 году на должностях атташе, третьего секретаря, второго секретаря Министерства иностранных дел Украины. Работал при в посольстве Украины в Польше, советником-посланником посольства Украины в Польше.

С 2016 года чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции. В мае 2021 года стал заместителем руководителя Офиса Президента.

По информации МИД, Николай Точицкий родом из Винницкой области. В 1993 году он окончил Киевский государственный университет имени Шевченко по специальности "филолог, переводчик французского и английского языков". В 1995 году получил специальность юрист-международник в Институте международных отношений Киевского государственного университета имени Шевченко, а в 1999 году учился в Женевском центре политики безопасности.В МИД работает с 1993 года на различных должностях. Был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско, постоянным представителем Украины при Совете Европы, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бельгии. Заместителем главы МИД работал с 29 сентября 2021 года.