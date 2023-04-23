Поэтому она даже записала видео, на котором рассказала, что не может заказать себе еду, потому что не знает состава бургера. Стоит отметить, что речь идет о сети "Смачно и точка", которая возникла на базе покинувших Россию ресторанов McDonald's, пишет 24 Канал.

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Что известно о скандале, который устроила сибирячка

Жительница России пришла в заведение с названием "Смачно и точка" и взяла меню, которое ей, очевидно, не очень пришлось по душе.

Я пришла заказать у "Смачно и точка" что-нибудь. Здесь меню по-китайски и не написано, что входит в состав каждого бургера. Как выбрать бургер?

– жаловалась сибирячка.

Она также пошла выяснять этот вопрос, вероятно, к администраторам. Однако видео жительницы Бердска прерывается. Поэтому так и не известно, чем закончилось ее бедствие.

Сибирячка жаловалась из-за меню на китайском: смотрите видео

Заметьте В российском "Смачно и точка" продают бургеры с насекомыми, а булки воруют вороны

Где расположен Бердск в Сибири: смотрите карту

Известная карта с китайскими названиями российских регионов

Буквально в марте в публичном доступе появилась карта России, утвержденная правительством КНР еще в феврале 2023 года. Там 8 российских городов и территорий имеют китайские названия.

Кроме того, Министерство природных ресурсов Китая еще в феврале 2023 года опубликовало новую версию своей карты мира, предусматривающую возвращение использования китайских названий на территории России, оккупированной Российской империей в конце 19-го и начале 20-го веков.

Тогда издание Asian Times написало, что Китай нацелился на Сибирь и на Дальний Восток. Детальнее об этом – читайте по ссылке.