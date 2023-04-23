Через це вона навіть записала відео, на якому розповіла, що не може замовити собі їжу, бо не знає складу бургера. Варто зазначити, що мовиться про мережу "Вкусно і точка", яка виникла на базі ресторанів McDonald's, які покинули Росію, пише 24 Канал.

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Що відомо про скандал, який влаштувала сибірячка

Мешканка Росії прийшла у заклад з назвою "Вкусно і точка" та взяла меню, яке їй, очевидно, не надто припало до душі.

Я прийшла замовити у "Вкусно і точка" що-небудь. Тут меню по-китайськи й не написано, що входить у склад кожного бургера. Як же вибрати бургер?

– бідкалась сибірячка.

Вона також пішла з'ясовувати це питання, ймовірно, до адміністраторів. Проте відео мешканки Бердська переривається. Тому так і не відомо, чим закінчилось її бідкання.

Сибірячка бідкалась через меню китайською: дивіться відео

Зауважте У російському "Вкусно і точка" продають бургери з комахами, а булки крадуть ворони

Де розташований Бердськ у Сибірі: дивіться карту

Відома карта з китайськими назвами російських регіонів

Буквально у березні в публічному доступі з'явилась карта Росії, яку уряд КНР затвердив ще у лютому 2023 року. Там 8 російських міст та територій мають китайські назви.

Окрім того, Міністерство природних ресурсів Китаю ще в лютому 2023 року опублікувало нову версію своєї карти світу, яка передбачає повернення використання китайських назв на території Росії, яка була окупована Російською імперією наприкінці 19-го і на початку 20-го століть.

Тоді видання Asian Times написало, що Китай націлився на Сибір та Далекий Схід. Детальніше про це – читайте за посиланням.