На Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив дым на 10 километров: видео

Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия вновь продемонстрировал извержение. Но на этот раз в основном дымом.

Впрочем, дыма было столько, что его облака достигли 10 километров над землей. А потом на время сформировали колонну в 6 километров высотой.

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Извержение Этны 14 июля: подробности

В среду, 14 июля, вулкан Этна раз выбросил лаву, а сверх этого – огромное количество дыма.

Пепельные тучи над самым высоким в Европе действующим вулканом поднимались в пиковые минуты на 10 километров.

На время вулкан сформировал устойчивую колонну из дыма в 6 километров высотой.

Куски пепла, дыма и лаву люди могли видеть из Катании.

Но местные власти решили не объявлять эвакуацию, и даже не закрыли аэропорт.

Извержение вулкана показали на видео в твиттере:



С Катании вечером 14 июля люди могут видеть вулкан в горячей фазе / Фото Etna Live Cam

Тем временем институт вулканологии INGV заверил, что этот случай – последний "пароксизм" новой фазы вулканической активности Этны, которая длится с середины февраля 2021 года.

Но в целом накопления энергии в вулкане будет только расти.