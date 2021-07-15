На Сицилии проснулся вулкан Этна, выбросив дым на 10 километров: видео
15 июля 2021 , 05:06Читати новину українською
Источник:ANSA
Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия вновь продемонстрировал извержение. Но на этот раз в основном дымом.
Впрочем, дыма было столько, что его облака достигли 10 километров над землей. А потом на время сформировали колонну в 6 километров высотой.
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Извержение Этны 14 июля: подробности
- В среду, 14 июля, вулкан Этна раз выбросил лаву, а сверх этого – огромное количество дыма.
- Пепельные тучи над самым высоким в Европе действующим вулканом поднимались в пиковые минуты на 10 километров.
- На время вулкан сформировал устойчивую колонну из дыма в 6 километров высотой.
- Куски пепла, дыма и лаву люди могли видеть из Катании.
- Но местные власти решили не объявлять эвакуацию, и даже не закрыли аэропорт.
Извержение вулкана показали на видео в твиттере:
С Катании вечером 14 июля люди могут видеть вулкан в горячей фазе / Фото Etna Live Cam
Тем временем институт вулканологии INGV заверил, что этот случай – последний "пароксизм" новой фазы вулканической активности Этны, которая длится с середины февраля 2021 года.
- Но в целом накопления энергии в вулкане будет только расти.