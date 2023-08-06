Подбитый и полузатопленный: российский танкер SIG попал в объектив спутника
Источник:"Радио Свобода"
Во временно оккупированном Крыму дроны атаковали российский танкер SIG, в результате чего он частично ушел под воду. Впоследствии в сети появился спутниковый снимок, на котором видно подбитое судно, а также два буксира.
Произошла эта атака на корабль России, который поставлял авиационное топливо в Сирию, в ночь на 5 августа. Вероятно, к ней причастна Служба безопасности Украины. В частности, спутниковые снимки свидетельствуют, что у оккупантов теперь меньше возможностей осуществлять такие перевозки.
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Подбитый танкер SIG со спутника
Отметим, что беспилотники атаковали SIG возле Керчи во временно оккупированном Крыму. Само судно находится под санкциями Соединенных Штатов Америки с 2019 года, поскольку помогало Сирии бомбить гражданское население, предоставляя властям страны топливо для самолетов.
Спутник зафиксировал последствия атаки на танкер SIG / Изображение издания "Радио Свобода"
На этом снимке, сделанном утром 5 августа, это плохо видно, однако возле танкера – два буксира. Как пишут аналитики, их присутствие подтверждает сервис Marinetraffic.com.
В то же время, судно "Водолаз Кузьминых", которое, как писали в субботу российские СМИ, прибыло к SIG с оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. По состоянию на утро воскресенья, 6 августа, оно уже находилось в порту города Анапы.
Некоторые информационные каналы уверяют, что это судно использовали, в частности, для перевозки взрывчатки, хранившейся в огромном порту в Феодосии. Неудивительно, что оно стало целью для беспилотников.
Как выглядит изнутри подбитый танкер SIG / Фото из российских СМИ
Отметим, что, по мнению, в частности, главы СБУ Василия Малюка, любой "хлопок", происходящий с кораблями России или, скажем, на Крымском мосту, "является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу".
Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины, поэтому полностью законны. Если россияне хотят, чтобы "хлопок" прекратился, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью – покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.
По словам главы СБУ, чем быстрее в Кремле осознают, что нужно выводить свои войска и корабли с территории Украины, тем это будет лучше для них самих.