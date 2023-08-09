Бьют по самым слабым звеньям снабжения морем, – британская разведка об атаке на танкер SIG

В ночь на 5 августа российский танкер SIG, находившийся в территориальных водах нашего государства, подвергся атаке морскими дронами. Украине удалось найти слабое звено врага в Черном море.

Об этом заявили в разведке Великобритании. Заметили, что танкер SIG выведен из строя вблизи Керчинского пролива.

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Атаки направлены на самые слабые звенья России в Черном море

В разведке заметили, что успешная атака на "Сиг" произошла через день после атаки на БДК "Оленегорский горняк" и якобы через два дня после "сорванной атаки" на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали вражеское торговое судно "Спарта IV".

Несмотря на то, что MT Sig и MV Sparta IV плавают под гражданским флагом, MT Sig и MV Sparta IV уже давно заключили контракты на транспортировку топлива и военных грузов между Россией и Сирией,

– сообщила разведка.

Добавили, что с 28 февраля 2022 военные корабли агрессора не могут пройти через Босфор, из-за чего военные силы России в Сирии и Средиземном море сильно зависят от Sig, Sparta IV и нескольких других "гражданских" судов.

Атаки показывают, что операции USV (беспилотных надводных аппаратов – 24 Канал) все больше становятся основным компонентом современной военно-морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России,

– подчеркнули в разведке Великобритании.

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Обратите внимание! Российский танкер SIG, загруженный топливом, находился в территориальных водах Украины. В 2019 году на это судно наложили санкции США. Причина – сотрудничество с Сирией из-за поставок авиационного топлива.

Глава СБУ Василий Малюк отметил: "Любой "хлопок", происходящий с кораблями России или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того – такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны".