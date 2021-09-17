Сигнал Европе, – политолог о санкциях СНБО против причастных к отравлению Навального

Совет нацбезопасности и обороны введет санкции против должностных лиц ФСБ, которые были причастны к отравлению Алексея Навального. В то же время такой шаг со стороны Украины может быть сигналом для Европы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. Он отметил, что соответствующие ограничения Совета нацбезопасности и обороны можно было ввести даже раньше.

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Украина присоединяется к странам Запада

"Это сигнал солидарности и признания недопустимости соответствующих действий (отравления Навального – 24 канал) со стороны России", – предположил политолог.

В то же время Игорь Петренко отметил, что таким образом Украина присоединяется к странам, которые уже отреагировали санкциями на действия Кремля против российского оппозиционера.

Это (санкции против причастных к отравлению Навального – 24 канал) было необходимо сделать уже давно. Игорь Петренко Политолог, доктор политических наук

Доктор политических наук отметил, что если Украина декларирует свое желание интеграции в ЕС и НАТО – то должна принимать подобные решения и показывать соответствующее поведение. В определенный способ синхронизироваться подходами с западными партнерами.

Игорь Петренко о санкциях СНБО: смотрите видео

Результаты заседания СНБО 17 сентября: коротко

Совет нацбезопасности и обороны провел заседание в пятницу, 17 сентября. В частности, рассматривался вопрос бюджетного финансирования сферы безопасности и обороны на 2022 год.

В то же время обсудили санкции за проведение так называемых выборов в Госдуму на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Также в санкционный список СНБО попали 7 должностных лиц России, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального.