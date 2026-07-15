Сирены после взрывов и ложные срабатывания: в Минобороны раскрыли причины сбоев во время ракетных атак

Иногда предупреждение украинцев об опасности может поступать с опозданием. Причиной этому являются сбои в системе, а также очень короткий промежуток времени между запуском ракеты и ее подлетом.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Почему сирены иногда включаются с опозданием?

Иногда сигналы воздушной тревоги в Украине раздаются уже после первых взрывов, поскольку ни одна оборонная система в мире не способна работать абсолютно безупречно, пояснил "Флеш".

По его словам, в настоящее время главным инструментом выявления угроз является космический мониторинг. Специальные спутники непрерывно следят за российскими аэродромами, базами накопления вооружения и фиксируют моменты запуска ракет.

Ракета долетает до Киева за 2 – 4 минуты, поэтому время очень ограничено. Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать,

– отметил Бескрестнов.

Почему возникают ложные тревоги и пуски?

Довольно часто украинцы сталкиваются с противоположной ситуацией: в регионах объявляют красный уровень опасности, однако никаких прилетов или взрывов не фиксируется. Специалист объясняет это превентивным реагированием на активность врага.

Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующие запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть,

– пояснил советник министра обороны.

В качестве примера "Флеш" привел недавние сообщения о якобы пусках баллистических ракет комплекса "Орешник" с территории России. Тогда разведывательные спутники зафиксировали движение и подготовку на стартовых позициях, однако самого старта не произошло. В то же время точно определить, нажмет ли враг кнопку запуска в последний момент, технически невозможно.

Отметим, что враг пытается нарастить темпы производства вооружения. В частности, оккупанты планируют ежемесячно производить до 120 новых ракет типа "Бандероль", способных преодолевать расстояние в несколько сотен километров и нести 50 килограммов взрывчатки. Пока что захватчики еще не достигли этой отметки, однако имеют техническую возможность выпускать примерно по четыре таких ракеты в сутки.