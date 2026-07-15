Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чому сирени іноді вмикаються із запізненням?

Іноді сигнали повітряної тривоги в Україні лунають уже після перших вибухів, оскільки жодна оборонна система у світі не спроможна працювати абсолютно бездоганно, пояснив "Флеш".

За його словами, нині головним інструментом виявлення загроз є космічний моніторинг. Спеціальні супутники безперервно стежать за російськими аеродромами, базами накопичення озброєння та фіксують безпосередні моменти запусків ракет.

Ракета долітає до Києва за 2 – 4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися,

– зазначив Бескрестнов.

Чому виникають хибні тривоги та пуски?

Досить часто українці стикаються із протилежною ситуацією: у регіонах оголошують червоний рівень небезпеки, проте жодних прильотів чи вибухів не фіксують. Фахівець пояснює це превентивним реагуванням на активність ворога.

Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути,

– пояснив радник міністра оборони.

Як приклад "Флеш" навів нещодавні повідомлення про нібито пуски балістичних ракет комплексу "Орешник" з території Росії. Тоді розвідувальні супутники зафіксували рух та підготовку на стартових позиціях, проте самого старту не відбулося. Водночас точно визначити, чи натисне ворог кнопку запуску в останній момент, технічно неможливо.

Зауважимо, ворог намагається наростити темпи виробництва озброєння. Зокрема, окупанти планують щомісяця виготовляти до 120 нових ракет типу "Бандероль", які здатні долати відстань у кілька сотень кілометрів та нести 50 кілограмів вибухівки. Наразі загарбники ще не досягли цієї позначки, проте мають технічну можливість випускати приблизно по чотири такі ракети на добу.