На Лиманском направлении остановили очередной штурм россиян: видео уничтожения колонны бронетехники

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском направлении. Недавно там уничтожили колонну вражеской бронетехники – танк с разминирующим ножом и 2 боевые машины пехоты.

Соответствующее видео в пятницу, 11 июля, обнародовали бойцы подразделения SIGNUM, передает 24 Канал. В конце концов, вся техника россиян остановилась от поражений.

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Как остановили вражеский штурм?

По словам бойцов, противник пошел в штурм на Лиманском направлении утром. Колонну вражеской бронетехники обнаружила разведка 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Шли уверенно. Как будто уже праздновали победу. Но недолго. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно принимают решение. В небо взлетают дроны,

– рассказывают защитники.

По средней БМП отработало смежное подразделение, зато SIGNUM ударил по танку – кумулятивный заряд попал точно в кабину водителя. Последняя БМП пыталась объехать, однако не успела – ее догнал FPV-дрон.

Как остановили штурм противника на Лиманском направлении: смотрите видео

Напомним, за минувшие сутки, 11 июля, на фронте зафиксировали 186 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском (63) и Лиманском (34) направлениях. На последнем противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Глущенково, Колодязи и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.