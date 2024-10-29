Глава венгерского МИД собрался в Беларусь на конференцию по безопасности, –СМИ
Источник:Politico
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на этой неделе выступит на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.
Об этом сообщило издание Politico.
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Сийярто поедет в Беларусь
Как пишут в издании, глава МИД Венгрии присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.
Журналисты утверждают, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.
Пресс-секретарь белорусского МИДа заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".
Там пишут, что в конференции также примут участие генсеки организаций, таких как ОДКБ и Содружество Независимых Государств.
Отметим, что Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.