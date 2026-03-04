Поедут с Сийярто: Россия освободит двух пленных ВСУ с гражданством Венгрии, –СМИ
- Россия освободит двух украинских военнопленных с венгерским гражданством и передаст их венгерской делегации.
- Во время встречи с Петером Сийярто в Москве обсуждались также энергетическое сотрудничество, поставки российского газа в Венгрию и двусторонние политические отношения.
Россия заявила о намерении освободить двух украинских военнопленных, которые имеют также венгерское гражданство. По словам российской стороны, военных передадут венгерской делегации уже сегодня.
Об этом сообщил президент страны-агрессора во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве, пишут росСМИ.
Что известно о передаче пленных?
Во время встречи с Петером Сийярто в Москве Владимир Путин заявил, что двух военнопленных, которые воевали в составе ВСУ и имеют двойное гражданство – Украины и Венгрии – будут освобождены.
По словам Путина, оба мужчины якобы были "принудительно мобилизованы". Он также отметил, что венгерская сторона сможет забрать их самолетом, на котором Сийярто прибыл в Москву, и вернуть в Будапешт.
Российские государственные агентства цитируют слова Путина о том, что соответствующую просьбу ранее озвучивал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По сообщениям российских СМИ, Сийярто также поднимал тему закарпатских венгров, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины. Российская сторона использовала эту тему для заявлений о якобы принудительной мобилизации.
В то же время официальный Киев ранее неоднократно подчеркивал, что мобилизационные мероприятия проходят в соответствии с украинским законодательством, а граждане с двойным гражданством подлежат призыву как граждане Украины.
Для чего еще Сийярто приехал в Москву?
Встреча в Кремле не ограничилась только вопросом военнопленных. Стороны также обсудили:
- энергетическое сотрудничество;
- поставки российского газа в Венгрию;
- вопросы энергетической безопасности в Европе;
- двусторонние политические отношения.
Венгрия остается одной из немногих стран ЕС, которая сохраняет активный политический диалог с Москвой после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Будапешт неоднократно выступал с призывами к прекращению огня и переговоров, а также критиковал часть санкционной политики Евросоюза.
Россия не впервые передает Венгрии пленных украинцев
В июне 2023 года СМИ сообщали, что Россия планирует передать Венгрии 11 украинских военнопленных. Впоследствии факт их вывоза подтвердила Русская православная церковь, заявив, что это произошло "в рамках межцерковного сотрудничества" и по просьбе венгерской стороны. При этом передача состоялась без согласования с Украиной.
Некоторое время местонахождение и правовой статус военных оставались неизвестными. К ним не допускали украинских дипломатов и консулов. В конце концов Украине удалось вернуть только пятерых из одиннадцати пленных.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее призвал международное сообщество усилить давление на страну-агрессора из-за систематических пыток украинских пленников. Он отмечал, что, по данным ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам. Также известно, что по состоянию на конец 2025 года 337 украинских защитников были намеренно и жестоко казнены российскими военными.