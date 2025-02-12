Сийярто заявил, что Венгрия выделит деньги армии Ливана "вместо поставок оружия Украине"
Венгрия выделит средства для поддержки ливанской армии, "вместо поставок оружия в Украину". Деньги отправят через Европейский фонд мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.
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Что заявил Сийярто
Как пишет издание, Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает дружеские отношения с Ливаном и готова помогать в укреплении стабильности и безопасности в регионе.
По словам главы венгерского МИД, его страна поддержит ливанскую армию 400 миллионами форинтов, это примерно 991 500 евро, "вместо поставок оружия в Украину".
Мы отправляем эти деньги в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие в Украину, поэтому мы можем перечислить сумму, которую нужно заплатить туда в другое место,
– сказал Сийярто.