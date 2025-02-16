Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Таким образом, он ответил на призывы украинского президента Владимира Зеленского во время его пребывания на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Какова позиция Польши

Украинский лидер заявил, что пришло время для создания единых европейских вооруженных сил. Комментируя эти слова, польский министр отметил, что стоит "быть осторожным с этим термином", поскольку люди могут понять это по-разному.

Если под этим понимать объединение национальных армий, то этого не будет. Однако я поддерживаю идею о том, чтобы Европейский Союз развивал свою собственную обороноспособность,

– заявил Сикорский.

По его словам, сейчас в ЕС формируют усиленную бригаду.

Также Радослав Сикорский в очередной раз повторил, что пока Варшава не рассматривает возможность отправки польских войск в Украину, поскольку, как говорит министр, Польша обязана перед НАТО защищать восточный фланг Альянса, то есть свои земли.

К слову, ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский предположил, что Евросоюз будут принуждать к соглашению с Россией. Он подчеркнул, что Европа сильнее, чем считает Россия, и отметил необходимость справедливого мира для Украины.