Он в очередной раз призвал предоставить разрешение на возобновление эксгумации жертв, который приостановили в 2017 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Польши в интервью телеканалу TVN24.

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Сикорский упрекнул Сибизи

Как пожаловался Сикорский, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обещал прогресс в вопросе эксгумации до ноября. Однако этого, по словам польского чиновника, не произошло. Глава МИД Польши заявил, что разочарован этим.

Мы считаем, что это часть европейского культурного кода, чтобы тела даже врагов похоронить согласно христианскому обряду. И Украина как будто с этим соглашается, потому что позволила эксгумацию 100 тысяч солдат Вермахта, которые туда прибыли как захватчики,

– заявил он.

Кроме вышеупомянутого, Радослав Сикорский заверил украинскую власть, что Варшава сделает это с помощью собственных средств. "Единственное, чего требуем – это разрешения на восстановление эксгумации, который приостановили в 2017 году", – подчеркнул министр.

В то же время он добавил, что даже между очень хорошими соседями всегда есть противоречивые вопросы, но вопрос войны для Украины является экзистенциальным. Напомним, в сентябре он намекал на то, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз в случае игнорирования вопроса эксгумации.