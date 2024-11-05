Він вкотре закликав надати дозвіл на відновлення ексгумації жертв, який призупинили 2017 року. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на заяву главу МЗС Польщі в інтерв’ю телеканалу TVN24.

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Сікорський дорікнув Сибізі

Як поскаржився Сікорський, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обіцяв прогрес у питанні ексгумації до листопада. Однак цього, за словами польського посадовця, не сталося. Глава МЗС Польщі заявив, що розчарований цим.

Ми вважаємо, що це є частина європейського культурного коду, щоб тіла навіть ворогів поховати згідно з християнським обрядом. І Україна наче з тим погоджується, бо дозволила ексгумацію 100 тисяч солдатів Вермахту, які туди прибули як загарбники,

– заявив він.

Окрім вищезгаданого, Радослав Сікорський запевнив українську владу, що Варшава зробить це за допомогою власних коштів. "Єдине, чого потребуємо – це дозволу на відновлення ексгумації, який призупинили у 2017 році", – наголосив міністр.

Водночас він додав, що навіть між дуже добрими сусідами завжди є суперечливі питання, але питання війни для України є екзистенційним. Нагадаємо, у вересні він натякав на те, що Польща блокуватиме вступ України до Євросоюзу у разі ігнорування питання ексгумації.