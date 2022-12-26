"Их попытки напрасны": в Силах обороны рассказали, готовит ли враг наступление на Запорожье

На днях появилась информация об увеличении активности врага на Запорожском направлении. В частности, сообщают, что россияне через Мариуполь перебрасывают резервы в Бердянск и Мелитополь.

О ситуации на южном направлении в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Евгений Ерин, передает 24 канал.

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По его словам, в этих городах Запорожской области идет постоянное движение сил противника.

Да, в последнее время наблюдалось определенное прибытие вражеских подразделений, но вместе с тем некоторые подразделения выводились. Значительного усиления на Запорожском направлении в целом не наблюдалось, но в определенных участках враг собирает силы, которые можно оценивать как потенциально наступательные,

– отметил Евгений Ерин.

В то же время, он заверил, что конкретного направления или участка для наступления враг не выбрал. Оккупанты время от времени меняют позиции.

Может ли враг оккупировать Запорожье

Спикер пресс-центра Сил обороны таврического направления отметил, что враг по состоянию на данный момент нет имеет возможности наступать на областной центр и оккупировать Запорожье.

"Пока таких намерений и возможностей противника не наблюдается. Вместе с тем действуют диверсионно-разведывательные подразделения, которые пытаются проверить нашу оборону на прочность. Но их попытки напрасны – противник отходит с потерями или уничтожается", – добавил Ерин.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском направлении. Между тем, на Запорожском направлении враг пытается восстановить железнодорожную инфраструктуру. Цель этих действий – улучшить логистическое обеспечение.