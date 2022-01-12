В Силах теробороны назвали действия в случае полномасштабного нападения России

В случае нападения России Силы территориальной обороны будут действовать в соответствии с законом. Сейчас речь идет о 12 предустановленных задачах.

Соответствующий закон относительно основ Национального сопротивления начал действовать с 1 января 2022 года. Об этом в эфире 24 канала рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкина.

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Главные задачи Сил теробороны

В ответ на вопрос о том, какие задания будут выполнять Силы теробороны в случае угрозы, Юрий Галушкина сказал: "Мы – структура Вооруженных сил Украины, мы действуем исключительно в рамках закона об основах Национального сопротивления".

В законе, по словам Юрия Галушкина, для структуры определили 12 задач, среди которых:

обеспечение условий для стратегического оперативного развертывания войск или их перегруппировки;

своевременное реагирование и принятие необходимых мер и защита населения в определенной местности.

"Это главные задачи", – сказал командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

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Силы теробороны в Украине: коротко