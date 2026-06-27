"Это феодализм": в Еврокомиссии разразился скандал из-за кондиционеров, – Politico

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе была вынуждена отключить систему кондиционирования из-за сильной жары, охватившей Бельгию и значительную часть Европы. В то же время раздавались возмущенные голоса по поводу того, что системы охлаждения продолжали работать на этажах, где работает руководство ЕК.

Об этом пишет Politico.

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Почему в Еврокомиссии разразился скандал с кондиционерами?

В полдень 26 июня сотрудники здания Berlaymont получили срочное сообщение, в котором говорилось о принудительном отключении системы охлаждения с первого по седьмой этажи до конца рабочего дня из-за экстремальных погодных условий.

13-этажное здание является главным офисом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 26 еврокомиссаров и около трех тысяч сотрудников. Офис Урсулы фон дер Ляйен расположен на 13-м этаже, а большинство комиссаров работают на восьмом этаже и выше, где кондиционирование продолжало работать.

Такое решение вызвало недовольство среди сотрудников нижних этажей. Один из чиновников Еврокомиссии, пожелавший остаться анонимным, заявил Politico:

Это похоже на феодализм.

Другой сотрудник назвал ситуацию "позором". В то же время сотрудник восьмого этажа рассказал, что даже при работающих кондиционерах температура в офисе достигала +25,7 градуса.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала своим сотрудникам избегать пребывания на улице в самые жаркие часы, регулярно пить воду и, по возможности, начинать рабочий день раньше.

Нынешняя волна жары вновь привлекла внимание к нехватке кондиционеров в домах и офисах по всей Европе. По данным Politico, лишь около пятой части домохозяйств на континенте оборудованы системами кондиционирования. В Бельгии же каждый пятый поезд не имеет кондиционеров, из-за чего национальный железнодорожный оператор был вынужден отменить часть рейсов в часы пик.

Проблемы из-за жары возникли и в Европейском парламенте, где на этой неделе фиксировались перебои с электроснабжением из-за повышенной нагрузки на системы охлаждения.

Напомним, европейские страны уже почти неделю страдают от аномальной жары, вызванной глобальными климатическими изменениями. По оценке климатологов, нынешняя волна жары является самой интенсивной за всю историю наблюдений в Западной Европе.