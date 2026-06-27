Про це пише Politico.
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Чому у Єврокомісії виник скандал із кондиціонерами?
Опівдні 26 червня співробітники будівлі Berlaymont отримали термінове повідомлення, в якому йшлося про примусове відключення системи охолодження з першого по сьомий поверхи до кінця робочого дня через екстремальні погодні умови.
13-поверхова будівля є головним офісом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, 26 єврокомісарів і близько трьох тисяч співробітників. Офіс Урсули фон дер Ляєн розташований на 13-му поверсі, а більшість комісарів працюють на восьмому поверсі та вище, де кондиціонування продовжувало працювати.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Таке рішення спричинило невдоволення серед працівників нижніх поверхів. Один із чиновників Єврокомісії, який побажав залишитися анонімним, заявив Politico:
Це схоже на феодалізм.
Інший співробітник назвав ситуацію "ганьбою". Водночас працівник восьмого поверху розповів, що навіть із робочими кондиціонерами температура в офісі сягала +25,7 градуса.
Раніше цього тижня Єврокомісія рекомендувала своїм працівникам уникати перебування на вулиці у найспекотніші години, регулярно пити воду та, за можливості, починати робочий день раніше.
Нинішня хвиля спеки знову привернула увагу до нестачі кондиціонерів у будинках і офісах по всій Європі. За даними Politico, лише близько п'ятої частини домогосподарств на континенті обладнані системами кондиціонування. У Бельгії ж кожен п'ятий поїзд не має кондиціонерів, через що національний залізничний оператор був змушений скасувати частину рейсів у години пік.
Проблеми через спеку виникли й у Європейському парламенті, де цього тижня фіксували перебої з електропостачанням через підвищене навантаження на системи охолодження.
Нагадаємо, європейські країни уже майже тиждень потерпають від аномальної спеки, спричиненої глобальними кліматичними змінами. За оцінкою кліматологів, нинішня хвиля спеки є найінтенсивнішою за всю історію спостережень у Західній Європі.