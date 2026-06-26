Африканский воздух принесет сильную жару в Украину: в каких областях припечет до +38

В конце июня в Украину придет жаркий африканский воздух. В ряде областей столбики термометров достигнут 35 – 38 градусов тепла.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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В каких регионах ожидается сильная жара?

Сильную жару в Украине вызовет горячий воздух с севера Африки, который движется через южную и центральную Европу. Синоптики прогнозируют, что она продлится с 28 по 30 июня.

Температура воздуха в 35 – 38 градусов тепла охватит западные области, а также Винницкую и Житомирскую области 28 июня. В последующие два дня такие показания термометров ожидаются на всем Правобережье.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут затруднить работу энергетических и коммунальных предприятий. Также возможны сбои в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Кроме того, раскаленный воздух может негативно повлиять на жизнедеятельность населения.

Ранее синоптик Виталий Постригань сообщал, что раскаленный воздух из Европы достигнет украинских регионов, смешавшись с более прохладными воздушными массами. Поэтому пока не ожидается 45 градусов тепла, как, например, было во Франции.

В то же время о жаре предупредили и Киевскую область. В регионе в последние дни июня прогнозируют до 38 градусов тепла в дневные часы.