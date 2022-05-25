Сильно воспламенилось: на Луганщине воины ВСУ уничтожили 2 российских танка
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Украинские защитники продолжают героическую борьбу в противостоянии с российским агрессором. Каждый день воины рискуют жизнью ради нашего будущего.
В Луганской области воины ВСУ уничтожили 2 российских танка
Вооруженные Силы Украины приближают нашу победу, нанося серьезные потери оккупантам. Наши защитники ликвидируют немало военной техники и не только. Так, сегодня ВСУ уничтожили 2 российских танка в Луганской области. Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом ВСУ.
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Эту операцию провела 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
В Луганской области воины 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили два российских танка,
– говорится в сообщении.
Смотрите момент уничтожения вражеской техники: видеоИнтересно: на одной из позиций российские кафиры решили отдохнуть и спокойно распить спиртное на броне своего танка. Однако операторы ССО Украины помешали им в этом и уничтожили танк вместе с живой силой . Сделали это с помощью дрона-камикадзе. А еще враг теряет в Украине даже "элитные" подразделения, которые снабжал лучшим оружием. Речь идет о 58 армии врага . В этот раз ВСУ разбили захватчика на Юге страны.
Воины ООС отразили 10 атак россиян
В зоне ООС враг продолжает совершать атаку, но украинские защитники дают достойный отпор, нанося значительные потери оккупантам. Так, только за сутки 25 мая наши воины отразили там 10 вражеских атак . При этом еще на двух локациях до сих пор продолжаются бои с российским оккупантом.
Военнослужащим группировке Объединенных сил удалось нанести врагу следующие потери:
- 4 танка;
- 1 единицу специальной техники;
- 2 артиллерийские системы;
- 1 бронетранспортер;
- 1 вражеский автомобиль.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
ВСУ уничтожили на Востоке 62 российских кафиров
- личного состава – 62
- БТР – 1
- артиллерийских систем – 6
- минометов – 4
- АТТ – 4
- БПЛА – 1
К слову, с начала полномасштабного российского вторжения ряда "двухсотых" пополнили уже 29 450 кафиров .