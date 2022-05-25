Сильно воспламенилось: на Луганщине воины ВСУ уничтожили 2 российских танка

Украинские защитники продолжают героическую борьбу в противостоянии с российским агрессором. Каждый день воины рискуют жизнью ради нашего будущего.

В Луганской области воины ВСУ уничтожили 2 российских танка

Вооруженные Силы Украины приближают нашу победу, нанося серьезные потери оккупантам. Наши защитники ликвидируют немало военной техники и не только. Так, сегодня ВСУ уничтожили 2 российских танка в Луганской области. Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом ВСУ.

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Эту операцию провела 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

В Луганской области воины 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили два российских танка,

– говорится в сообщении.

Смотрите момент уничтожения вражеской техники: видео

Воины ООС отразили 10 атак россиян

на одной из позиций российские кафиры решили отдохнуть и спокойно распить спиртное на броне своего танка. Однако операторы ССО Украины помешали им в этом и уничтожили танк вместе с живой силой . Сделали это с помощью дрона-камикадзе. А еще враг теряет в Украине даже "элитные" подразделения, которые снабжал лучшим оружием. Речь идет о 58 армии врага . В этот раз ВСУ разбили захватчика на Юге страны.

В зоне ООС враг продолжает совершать атаку, но украинские защитники дают достойный отпор, нанося значительные потери оккупантам. Так, только за сутки 25 мая наши воины отразили там 10 вражеских атак . При этом еще на двух локациях до сих пор продолжаются бои с российским оккупантом.

Военнослужащим группировке Объединенных сил удалось нанести врагу следующие потери:

4 танка;

1 единицу специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 вражеский автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". ВСУ уничтожили на Востоке 62 российских кафиров Сегодня, 25 мая, украинские герои также уничтожали самих оккупантов. Речь идет о восточном направлении. Так, Вооруженные Силы Украины сдерживают агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня наши воины уничтожили: личного состава – 62

БТР – 1

артиллерийских систем – 6

минометов – 4

АТТ – 4

БПЛА – 1 К слову, с начала полномасштабного российского вторжения ряда "двухсотых" пополнили уже 29 450 кафиров .

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