Сильно не расстроились, – Сивохо прокомментировал свое увольнение

Сергея Сивохо, который был советником секретаря СНБО Украины, уволили с должности. Он сообщил, что не очень расстроился из-за это, добавив, что "переживает за потерянный Донбасс".

В фейсбуке Сивохо написал, что людям с СНБО больше не интересна тема Донбасса.

Обратите внимание Я продюсер, умею организовать процесс: Сивохо объяснил, что он делает в СНБО

Также он отметил, что "СНБО из Грозного и важного органа превратился в фикцию".

Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянной корочки, но мы переживаем за потерянный Донбасс. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру,

– сказал Сивохо.

Бывший советник СНБО отметил, что теперь сможет сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства.

Что известно о Нацплатформе примирения и единства?Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать". Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали 12 марта.

Скандал с участием Сивохо: главное

12 марта Сивохо презентовал Нацплатформу примирения и единства. Во время презентации из уст Сивохо и его команды прозвучали неоднозначные заявления. В частности, сам Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом".

Во время этой же презентации на событие ворвались активисты "Азова. Они заявили, что им интересно, "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

После этого возникла стычка, в которой Сивохо изрядно потолкали. Полиция задержала 15 участников схватки и суд избрал им меры пресечения.

Сивохо избили во время презентации платформы примирения: смотрите видео 24 канала