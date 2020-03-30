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      Сильно не расстроились, – Сивохо прокомментировал свое увольнение

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      Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО / uazmi.info

      Сергея Сивохо, который был советником секретаря СНБО Украины, уволили с должности. Он сообщил, что не очень расстроился из-за это, добавив, что "переживает за потерянный Донбасс".

      В фейсбуке Сивохо написал, что людям с СНБО больше не интересна тема Донбасса.

      Обратите внимание Я продюсер, умею организовать процесс: Сивохо объяснил, что он делает в СНБО

      Также он отметил, что "СНБО из Грозного и важного органа превратился в фикцию".

      Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянной корочки, но мы переживаем за потерянный Донбасс. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру,
      – сказал Сивохо.

      Бывший советник СНБО отметил, что теперь сможет сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства.

      Что известно о Нацплатформе примирения и единства?Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать". Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки презентовали 12 марта. 

      Скандал с участием Сивохо: главное

      • 12 марта Сивохо презентовал Нацплатформу примирения и единства. Во время презентации из уст Сивохо и его команды прозвучали неоднозначные заявления. В частности, сам Сивохо назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом".
      • Во время этой же презентации на событие ворвались активисты "Азова. Они заявили, что им интересно, "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".
      • После этого возникла стычка, в которой Сивохо изрядно потолкали. Полиция задержала 15 участников схватки и суд избрал им меры пресечения.

      Сивохо избили во время презентации платформы примирения: смотрите видео 24 канала

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе СНБО Сергей Сивохо Активисты столкновения Скандал Война
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