Сильно не засмутилися, – Сивохо прокоментував своє звільнення
Сергія Сивохо, який був радником секретаря РНБО України, звільнили з посади. Він повідомив, що не дуже засмутився через це, додавши, що "переживає за втрачений Донбас".
У фейсбуці Сивохо написав, що людям з РНБО більше не цікава тема Донбасу.
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Також він наголосив, що "РНБО з грізного і важливого органу перетворилася на фікцію".
Ми з Максимом Ткаченко сильно не засмутилися через втрачені кірочки, але ми переживаємо за втрачений Донбас. Тому ми будемо продовжувати допомагати президенту в його прагнення до миру,
– сказав Сивохо.
Колишній радник РНБО зазначив, що тепер зможе зосередитися на Національної платформі примирення і єдності.
Що відомо про Нацплатформу примирення і єдності?Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня.
Скандал за участю Сивохо: головне
- 12 березня Сивохо презентував Нацплатформу примирення і єдності. Під час презентації з уст Сивохо та його команди пролунали неоднозначні заяви. Зокрема, сам Сивохо назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом".
- Під час цієї ж презентації на подію увірвалися активісти "Азову. Вони заявили, що їм цікаво, "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".
- Після цього виникла сутичка, в якій Сивохо добряче поштовхали. Поліція затримала 15 учасників сутички й суд обрав їм запобіжні заходи.
Сивохо побили під час презентації платформи примирення: дивіться відео 24 каналу
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