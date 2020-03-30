Сильно не засмутилися, – Сивохо прокоментував своє звільнення

Сергія Сивохо, який був радником секретаря РНБО України, звільнили з посади. Він повідомив, що не дуже засмутився через це, додавши, що "переживає за втрачений Донбас".

У фейсбуці Сивохо написав, що людям з РНБО більше не цікава тема Донбасу.

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Також він наголосив, що "РНБО з грізного і важливого органу перетворилася на фікцію".

Ми з Максимом Ткаченко сильно не засмутилися через втрачені кірочки, але ми переживаємо за втрачений Донбас. Тому ми будемо продовжувати допомагати президенту в його прагнення до миру,

– сказав Сивохо.

Колишній радник РНБО зазначив, що тепер зможе зосередитися на Національної платформі примирення і єдності.

Що відомо про Нацплатформу примирення і єдності?Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня.

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12 березня Сивохо презентував Нацплатформу примирення і єдності. Під час презентації з уст Сивохо та його команди пролунали неоднозначні заяви. Зокрема, сам Сивохо назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом".

Під час цієї ж презентації на подію увірвалися активісти "Азову. Вони заявили, що їм цікаво, "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".

Після цього виникла сутичка, в якій Сивохо добряче поштовхали. Поліція затримала 15 учасників сутички й суд обрав їм запобіжні заходи.

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