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      Сильно не засмутилися, – Сивохо прокоментував своє звільнення

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      Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО / uazmi.info

      Сергія Сивохо, який був радником секретаря РНБО України, звільнили з посади. Він повідомив, що не дуже засмутився через це, додавши, що "переживає за втрачений Донбас".

      У фейсбуці Сивохо написав, що людям з РНБО більше не цікава тема Донбасу.

      Зверніть увагу Я продюсер, вмію організувати процес: Сивохо пояснив, що він робить у РНБО

      Також він наголосив, що "РНБО з грізного і важливого органу перетворилася на фікцію".

      Ми з Максимом Ткаченко сильно не засмутилися через втрачені кірочки, але ми переживаємо за втрачений Донбас. Тому ми будемо продовжувати допомагати президенту в його прагнення до миру,
      – сказав Сивохо.

      Колишній радник РНБО зазначив, що тепер зможе зосередитися на Національної платформі примирення і єдності.

      Що відомо про Нацплатформу примирення і єдності?Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня. 

      Скандал за участю Сивохо: головне

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: дивіться відео 24 каналу

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Війна на Донбасі РНБО Сергій Сивохо Активісти Сутички Скандал Війна
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