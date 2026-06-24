Жара из Европы надвигается на Украину: синоптик рассказал, в каких областях температура поднимется до +36

После периода комфортной летней погоды в Украину начнет поступать жаркий воздух из Западной и Центральной Европы. Уже на следующей неделе в отдельных регионах температура может подняться до +36 градусов.

Об этом сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для NV. При этом в ряде европейских стран температура уже превышает отметку +40 градусов.

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Когда и где повысится температура?

Иван Семилит рассказал, что в конце июня и начале июля в Украине ожидается существенное повышение температуры. В период с 28 июня по 2 июля днем воздух будет прогреваться в диапазоне от 26 до 33 градусов тепла.

По его словам, в Закарпатье местами ожидается до 36 градусов тепла. В ночные часы температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Пока что предсказать, как долго продлится такая волна жары, сложно.

Сейчас над Европой задержался довольно мощный и стационарный антициклон. Он аккумулирует над регионом тепло, которое немного доходит и до нас,

– пояснил он.

В то же время восточные области будут оставаться под влиянием области пониженного атмосферного давления. Благодаря этому там будет сохраняться несколько более прохладный воздух, поэтому температуры будут ниже, чем в остальных областях Украины.

Какой будет погода до этого?

Синоптик Виталий Постригань сообщил, что в ближайшие дни в Украине еще сохранится комфортная летняя погода без аномальной жары. На погодные условия влияет западный антициклон, который обеспечивает умеренные температуры.

В целом до конца недели сохранится летнее тепло, однако в ряде регионов еще пройдут кратковременные грозовые дожди. В то же время в конце недели осадки из Украины будут постепенно отступать, а температура воздуха начнет снова расти.

Кстати, напомним, что волна экстремальной жары уже охватила часть Европы. На фоне температуры до 41 градуса тепла власти десятков департаментов Франции запретили продажу алкогольных напитков во время публичных мероприятий.