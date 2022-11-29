Море среди пустыни: в Саудовской Аравии фиксируют аномальные дожди

На днях западную часть Саудовской Аравии покрыли сильные дожди. Масштабные осадки повлекли за собой гибель не менее двух человек.

После обильных дождей Саудовская пустыня превращается в море. Сильные наводнения в стране затопили несколько городов.

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Пустыня превратилась в болото

Вторая по величине пустыня мира из-за ливней практически полностью оказалась под водой.

Жители Саудовской Аравии утверждают, что никогда в жизни не видели такого потопа. Самые сильные дожди идут здесь уже больше недели с небольшими перерывами.

Пустыню Саудовской Аравии затопило: смотрите видео

Сильные дожди накрыли также и Европу

В субботу, 26 ноября, обильные осадки спровоцировали масштабный оползень на итальянском курортном острове Искья. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и около 11 пропали без вести.

По словам чиновников, на острове выпало 126 миллиметров осадков за шесть часов. Это самое большое количество осадков за последние 20 лет. По меньшей мере, 100 человек остались без электричества и воды. Около 170 человек были вынуждены временно переехать.

Кроме того, в результате смещения 15 зданий рухнули.

Другие трагедии в мире: что известно

22 ноября на заводе в центральной провинции Китая Хэнань вспыхнул масштабный пожар. Пламя унесло жизни около 40 человек, также есть пострадавшие.

В этот же день жуткая стрельба произошла в супермаркете Walmart в Вирджинии. Мужчина убил нескольких мирных жителей во время закупок ко Дню благодарения.

21 ноября Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение. В результате стихии погибли более 260 человек. Эпицентр землетрясения располагался в Чианджуре, примерно в 75 километрах юго-восточнее Джакарты, на глубине 10 километров.

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