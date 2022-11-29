Після рясних дощів Саудівська пустеля перетворюється на море. Сильні повені в країні затопили декілька міст.

Цікаво Коли карає навіть природа: Владивосток паралізував крижаний дощ – відео з місця подій

Пустеля перетворилась на багнюку

Друга за величиною пустеля світу через зливи практично повністю опинилася під водою.

Мешканці Саудівської Аравії стверджують, що ніколи в житті не бачили такого потопу. Найсильніші дощі йдуть тут уже понад тиждень із невеликими перервами.

Пустелю Саудівської Аравії затопило: дивіться відео

Сильні дощі накрили також і Європу

У суботу, 26 листопада, рясні опади спровокували масштабний зсув ґрунту на італійському курортному острові Іскія. Внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула і близько 11 зникли безвісти.

За словами чиновників, на острові випало 126 міліметрів опадів за шість годин. Це найбільша кількість опадів за останні 20 років. Щонайменше 100 людей залишилися без електрики та води. Близько 170 осіб були змушені тимчасово переїхати.

Крім того, внаслідок зсуву 15 будівель обвалилися.

Інші трагедії у світі: що відомо

22 листопада на заводі в центральній провінції Китаю Хенань спалахнула масштабна пожежа. Полум'я забрало життя близько 40 людей, також є постраждалі.

Цього ж дня моторошна стрілянина сталася у супермаркеті Walmart у Вірджинії. Чоловік убив кількох мирних мешканців під час закупів до Дня подяки.

21 листопада Індонезію сколихнув потужний землетрус. Унаслідок стихії загинули понад 260 людей. Епіцентр землетрусу розташовувався в Чіанджурі, приблизно за 75 кілометрів на південний схід від Джакарти, на глибині 10 кілометрів.

Актуально – Погода псує плани російської армії навколо Бахмута: відео