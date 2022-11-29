Як повідомляють росЗМІ, Владивосток перетворився на суцільну ковзанку. Про це пише 24 канал.

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Владивосток перетворився на ковзанку

Зазначають, що через негоду до лікарень звертається багато людей, які отримали травми. Також почастішали випадки аварій. У місті фіксують великі пробки.

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Потужні вибухи в Росії: останні новини

У вівторок, 29 листопада, в російському Челябінську пролунав потужний вибух. зазначають, що вибух стався в районі Новосиньоглазова, де розташований кар'єр з видобутку щебеню.

У мережі розповсюдили фото та відео з місця подій. Судячи з кількості диму, вибух був доволі потужним.

Цього ж дня поблизу Бєлгорода місцеві двічі чули звуки потужних вибухів. Перша партія "бавовни" була вранці, друга – по обіді.

Проросійські телеграм-канали, як завжди, повідомили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. У мережі оприлюднили світлини, де видно сліди в небі від вибухів. Як це було – дивіться за посиланням.

Напередодні, 27 листопада, у Бєлгородській області також лунали вибухи. У Шебекіно виникли проблеми з водою – зупинка помпової станції трапилася через стрибок напруги.

Цікаво. Керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник розповів, що вже дуже скоро може бути той день, коли у відповідь на чергову російську атаку вилетить безпілотник у бік військових обʼєктів окупантів.

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