Про величезні зграї комах стало відомо на 150 добу повномасштабного вторгнення росії в Україну, 23 липня. Фото й відео нашестя метеликів-шкідників в ульяновській області масово почали публікувати російські телеграм-канали і ЗМІ.

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Комахи зжерли близько 2 тисяч гектарів російського лісу

У ніч проти 23 липня мешканці російської ульяновської області у соціальних мережах почали масово скаржитися на нашестя метеликів – комахи почали битися об вікна їхніх будинків, залітати до квартир і кружляти величезними зграями довкола ліхтарів.

Зграя метеликів кружляє довкола ліхтаря в Ульяновську: дивіться відео

За словами очевидців, такої кількості метеликів у регіоні вони не бачили уже десятки років. Зазначається, що комахи – роду непарних шовкопрядів, типових лісових шкідників.

Комахи "обліпили" стовп в ульяновській області росії: дивіться відео

Декількома днями раніше російське регіональне представництво міністерства природи повідомляло, що гусені цих метеликів уразили близько 2 тисяч гектарів місцевого лісу.

Нашестя метеликів-шкідників в одному з регіонів росії / Фото з російських соціальних мереж

Інші природні аномалії у росії: коротко

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