Смарт подход против количества: военный эксперт сравнил российскую и украинскую армии
За год полномасштабной войны украинские вооруженные силы показали невиданное мужество и силу духа, а русские – развеяли миф о второй армии мира. Однако и русская армия имеет свою сильную сторону, хоть и сомнительную.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он сообщил, что украинцы на поле боя пользуются современными методами ведения войны, а россияне пользуются количественным преобладанием своего личного состава и безразлично воспринимают количество потерь.
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На руку россиян играет то, что они могут позволить себе использовать большое количество личного состава как расходный материал. Нарожный убежден, чтобы россиянам придумать что-нибудь новое, им необходимо качественное новое вооружение, техника или новое дальнобойное оружие.
Они просто повышают ставку, повышают количество людей, которые идут в атаку и погибают в этих атаках. И да, действительно, это их сильная сторона,
– добавил говорящий.
Также он сообщил, что российская армия теряет все больше командных офицеров во время атак и попадания в командные пункты.
Сильные стороны ВСУ
Нарожный назвал сильной стороной украинской армии высокую мобильность.
Россияне очень любят упереться и штурмовать одну точку или держать оборону в определенной точке очень долго, мы можем сегодня атаковать на одном участке фронта, завтра – на другом, где россияне этого не ожидают.
– добавил эксперт.
Еще одной сильной стороной он считает кооперацию разных родов войск. Классика российской атаки – это бросить колонну без поддержки артиллерии. Украинская пехота никогда не атакует без поддержки танков и артиллерии, иногда с поддержкой авиации.
К тому же, военные отслеживают определенные недостатки на фронте, а наши западные партнеры работают над их наращиванием. К примеру, в последнее время на поле боя ощущалась нехватка танков, поэтому Украина получила 90 единиц польских танков.
Нарожный назвал это качество – смарт использованием всех имеющихся сил, креативным подходом к ведению войны.
Нарожный сравнил украинскую и русскую армии: смотреть видео
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