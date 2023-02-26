Смарт подход против количества: военный эксперт сравнил российскую и украинскую армии

За год полномасштабной войны украинские вооруженные силы показали невиданное мужество и силу духа, а русские – развеяли миф о второй армии мира. Однако и русская армия имеет свою сильную сторону, хоть и сомнительную.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он сообщил, что украинцы на поле боя пользуются современными методами ведения войны, а россияне пользуются количественным преобладанием своего личного состава и безразлично воспринимают количество потерь.

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На руку россиян играет то, что они могут позволить себе использовать большое количество личного состава как расходный материал. Нарожный убежден, чтобы россиянам придумать что-нибудь новое, им необходимо качественное новое вооружение, техника или новое дальнобойное оружие.

Они просто повышают ставку, повышают количество людей, которые идут в атаку и погибают в этих атаках. И да, действительно, это их сильная сторона,

– добавил говорящий.

Также он сообщил, что российская армия теряет все больше командных офицеров во время атак и попадания в командные пункты.

Сильные стороны ВСУ

Нарожный назвал сильной стороной украинской армии высокую мобильность.

Россияне очень любят упереться и штурмовать одну точку или держать оборону в определенной точке очень долго, мы можем сегодня атаковать на одном участке фронта, завтра – на другом, где россияне этого не ожидают.

– добавил эксперт.

Еще одной сильной стороной он считает кооперацию разных родов войск. Классика российской атаки – это бросить колонну без поддержки артиллерии. Украинская пехота никогда не атакует без поддержки танков и артиллерии, иногда с поддержкой авиации.

К тому же, военные отслеживают определенные недостатки на фронте, а наши западные партнеры работают над их наращиванием. К примеру, в последнее время на поле боя ощущалась нехватка танков, поэтому Украина получила 90 единиц польских танков.

Нарожный назвал это качество – смарт использованием всех имеющихся сил, креативным подходом к ведению войны.

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