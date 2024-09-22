Сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области
22 сентября 2024, 01:59Читати новину українською
В Хмельницкой области были слышны взрывы. Ранее военные предупредили об угрозе ударных дронов.
Около 02:00 журналисты Суспильного сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области.
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На Хмельнитчине громко
Перед этим в 01:04 в области была объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов".
Хмельницкая область – угроза применения ударных БПЛА!
– говорилось в сообщении Воздушных сил.
Отметим, что оккупанты начали атаку "Шахедами" еще с вечера 21 сентября. Враг запустил дроны с разных направлений.