Сильные взрывы прогремели в Хмельницкой области

В Хмельницкой области были слышны взрывы. Ранее военные предупредили об угрозе ударных дронов.

Около 02:00 журналисты Суспильного сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области.

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На Хмельнитчине громко

Перед этим в 01:04 в области была объявлена ​​воздушная тревога из-за "Шахедов".

Хмельницкая область – угроза применения ударных БПЛА!

– говорилось в сообщении Воздушных сил.

Отметим, что оккупанты начали атаку "Шахедами" еще с вечера 21 сентября. Враг запустил дроны с разных направлений.