Целые улицы оказались под водой: из-за сильного ливня большой город Украины "превратился" в Венецию

Синоптики предупреждали, что 11 июля в течение суток в Ровно пройдут сильные ливни. Прогноз оправдался. Часть улиц города затоплена.

Об этом сообщают пользователи сети. Они публикуют фотографии, на которых вода затопляет дороги, автомобили и даже дома.

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Что известно о последствиях непогоды в Ровно?

К ликвидации последствий непогоды присоединились спасатели ГСЧС. Утром они получили сообщение о подтоплении жилого дома на улице Соборной. Затопило цокольный этаж, где расположены офисные помещения. Общая площадь подтопления составила около 300 квадратных метров, уровень воды в отдельных местах достигал 1 метра.

С помощью мотопомпы спасатели провели работы по откачке воды из помещений.

Последствия непогоды в Ровно / Фото ГСЧС

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Напомним, что в ближайшие дни и на следующей неделе в Украине сохранится нестабильная погода. Почти по всей стране время от времени будут проходить кратковременные дожди и грозы.

По словам представителя Укргидрометцентра Ивана Семилита, ночью дожди будут местами, а днем – в большинстве областей. 14–15 июля осадки еще будут продолжаться, однако в ночь на 15 июля в большинстве регионов будет сухо.

По предварительному прогнозу, с 16 июля дождей постепенно станет меньше. Осадки возможны преимущественно на западе и юго-западе страны, а впоследствии – только на крайнем западе.