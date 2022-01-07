Сильный месседж, – в НАТО говорят, о наличии 40 тысяч войск, которые могут быстро перемещаться
Источник:24 канал
Йенс Столтенберг заявил, что целью НАТО является предупреждение полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, у Альянса есть 40 тысяч войск, которые могут очень быстро перемещаться.
Генеральный секретарь также отметил, что у них есть международные группы на восточных границах союзников. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в пятницу, 7 января.
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Самое важное в этих войсках НАТО является то, что они присылают месседж: "Мы там!" И союзники НАТО будут привлечены с первого дня и тогда весь Альянс будет вовлечен – это очень сильный месседж,
– сказал Йенс Столтенберг.
"Не могу сказать точное количество войск, но это значительные мощности. У нас есть силы, войска, готовность, планы, чтобы мы могли защитить и уберечь наших союзников. Мы адаптируем, инвестируем гораздо больше, чем раньше – все это для того, чтобы сохранить мир в Европе", – подытожил политик.Обратите внимание! Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что любая последующая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и много стоить России.
Угроза вторжения России в Украину
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество из-за ультиматумов США и НАТО и обнародования перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.