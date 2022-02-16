Силовики готовы за 1 час освободить захваченное админздание, – Монастырский

Украинские правоохранители усиленно готовятся к любым возможным провокациям агрессора. В частности, силовики тренировались оперативно освобождать захваченные здания.

Правоохранители отработали освобождение здания за 1 час

Полицейские провели ряд учений, изучая сценарии, которые Россия использовала в Украине с 2014 года. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время Марафона единения, сообщает 24 канал.

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Чиновник вспомнил события 2014 года, когда небольшие диверсионные группы захватывали административные здания маленьких городов Донбасса, Луганщины и Крыма.

В то время не всюду, к сожалению, была воля для того, чтобы быстро принять решение и жестко отреагировать на эти правонарушения. Сегодня таких сомнений не будет. Мы отработали все возможные сценарии этих событий,

– заверил министр.

Он рассказал, что недавно правоохранители с участием президента Владимира Зеленского отработали условную ситуацию по захвату здания в 30 километрах от административной границы с Крымом. По замыслу злоумышленники захватили административное здание и участок полиции. МВД должно было проанализировать, как быстро в такой ситуации:

будут приняты решения о реагировании,

соответствующие силы доедут до места происшествия;

предоставят определенные распоряжения.

На все это у силовиков ушел всего 1 час. Поэтому Монастырский заверил, что правоохранители не допустят никаких сепаратистских проявлений, как это было в 2014 году.

"При любом сценарии реакция силовиков будет быстрой и жесткой. Кто бы это ни был – или новый Гиркин, или новая Штепа – реакция будет мгновенной", – заверил глава МВД.

С 14 по 19 февраля Нацполиция находится в усиленном режиме службы . В частности, для обеспечения порядка на улицах было увеличено количество патрулей. Также известно о развертывании дополнительных ситуационных центров и взятии под охрану объектов критической инфраструктуры и органов власти.

Смотрите видео с Марафона единения: