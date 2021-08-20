Силовики провели обыски в салоне красоты советницы мэра Запорожья
Источник:Press-center
Силовики 19 августа провели обыски в мэрии в Запорожье. Также они пришли в салон красоты советницы мэра Натальи Зайченко.
Элитный салон Persona расположен в центре города. Об этом сообщило местное издание.
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Местное издание сообщило, что об обысках они узнали из собственных источников в правоохранительных органах.
Масштабные обыски происходят в помещении Запорожского горсовета, департаментах и коммунальных предприятиях. Кроме этого, силовики работают в салоне Persona, который принадлежит советнице Буряка Натальи Зайченко, по совместительству любовнице Запорожского мэра,
– написало издание.
Предварительно известно, что сейчас Наталья Зайченко – советница мэра. Однако ранее она работала журналисткой. СМИ пишут, что со временем у нее появился элитный бизнес – она стала владелицей салона красоты на бульваре Шевченко. В том здании, по информации издания, ранее было отделение "Укрпочты". Однако теперь там салон Persona.
Издание "Обозреватель" опубликовало фото с места обысков в салоне.
Фотографии с обысков в салоне красоты советника мэра и их фото с мэром / Фото "Обозреватель" и Press-center
"Заведение напоминает скорее хоромы Людовика XIV, чем салон красоты: дорога лепнина, шелковые обои, мраморный пол, оборудование на миллионы гривен, косметика дорогого мирового бренда Balmain", – написало издание.
Также добавили, что там обслуживают только людей с VIP-статуса, а на вечеринки приезжают элитные украинские звезды.
Что известно об обысках в Запорожье
- 19 августа в Запорожском городском совете, коммунальных предприятиях и в районных администрациях проводят обыски. Власти пока не комментирует действия правоохранителей.
- В СМИ заверили, что следователи проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по статье 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
- СМИ сообщили, что обыски проводили следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой.