Елітний салон Persona розташований у центрі міста. Про це повідомило місцеве видання.

До теми До мерії Запоріжжя прийшли з обшуками

Обшуки провели у радниці мера Запоріжжя Володимира Буряка

Місцеве видання повідомило, що про обшуки вони дізнались з власних джерел у правоохоронних органах.

Масштабні обшуки відбуваються в приміщенні Запорізької міськради, департаментах та комунальних підприємствах. Окрім цього, силовики працюють в салоні Persona, який належить радниці Буряка Наталії Зайченко, за сумісництвом коханці Запорізького мера,

– написало видання.

Попередньо відомо, що зараз Наталія Зайченко – радниця мера. Однак раніше вона працювала журналісткою. ЗМІ пишуть, що тільки згодом у неї з'явився елітний бізнес – вона стала власницею салону краси на бульварі Шевченка. У тій будівлі, за інформацією видання, раніше було відділення "Укрпошти". Однак тепер там салон Persona.

Видання "Обозреватель" опублікувало фото з місця обшуків у салоні.

Світлини з обшуків в салоні краси радниці мера та їхні фото з мером / Фото "Обозреватель" та Press-center

"Заклад нагадує скоріш хороми Людовіка XIV, аніж салон краси: дорога ліпнина, шовкові шпалери, мармурова підлога, обладнання на мільйони гривень, косметика найдорожчого світового бренду Balmain", – написало видання.

Також додали, що там обслуговують тільки людей з VIP- статусу, а на вечірки приїздять елітні українські зірки.

Що відомо про обшуки у Запоріжжі