"Сільпо" временно прекратит работу супермаркетов в Киеве и еще трех областях
20 марта 2022 , 21:33Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Продуктовые супермаркеты "Сільпо" временно не будут работать в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Их работа прекратится с 21 марта.
В Киеве не будут работать 34 магазина. В то же время работу продолжат 112 супермаркетов.
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Из-за военных действий мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины,
– сообщили в пресс-службе Fozzy Group.
Напомним, что именно к этой группе и принадлежат супермаркеты "Сільпо".
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