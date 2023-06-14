На площадь пришли тысячи человек: в Италии попрощались с экс-премьером Сильвио Берлускони

В Милане 14 июня прошла церемония прощания с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони. Провести политика в последний путь собрались тысячи человек.

Берлускони умер в больнице Сан-Раффаэле 12 июня. Бывшему премьер-министру было 86 лет.

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В Италии простились с Берлускони

Церемония прощания с бывшим премьером проходила в Кафедральном соборе Милана в среду, 14 июня. На площади собрались тысячи поклонников Берлускони, которые также пришли провести его в последний путь.

Официально на церемонию прощания с Берлускони собралось 2000 человек. Среди них – члены семьи, действующее правительство Италии и иностранные политики. В частности, среди присутствующих на похоронах были президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Ирака Абдель Латиф Рашид, премьер-министр Джорджия Мелони и два вице-премьера – Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

Гроб с телом Берлускони отвезут на виллу в Аркоре, возле Милана. Итальянские издания утверждают, что бывшего премьер-министра кремируют, а прах будут хранить в мавзолее на семейной вилле.

Однако на церемонию прощания люди пришли не только выразить траур по Берлускони, но и начали протестовать. Не все итальянцы поддерживали политику друга российского диктатора Владимира Путина, поэтому провожали в последний путь Берлускони и с плакатами "Сегодня мы не скучаем – мы боремся".

Как проходила церемония прощания – смотрите в галерее

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