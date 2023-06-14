Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле 12 червня. Колишньому прем'єр-міністру було 86 років.
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В Італії попрощалися з Берлусконі
Церемонія прощання з колишнім прем'єром проходила у Кафедральному соборі Мілана у середу, 14 червня. На площі зібралися тисячі прихильників Берлусконі, які також прийшли провести його в останню путь.
Офіційно на церемонію прощання з Берлусконі зібралося 2000 людей. Серед них – члени родини, чинний уряд Італії та іноземні політики. Зокрема серед присутніх на похороні були президент Італії Серджо Маттарелла, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Іраку Абдель Латіф Рашид, прем'єр-міністрка Джорджія Мелоні та двоє віцепрем'єрів – Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні.
Труну з тілом Берлусконі відвезуть на віллу в Аркорі, що неподалік Мілана. Італійські видання стверджують, що колишнього прем'єр-міністра кремують, а порох будуть зберігати в мавзолеї на сімейній віллі.
Проте на церемонію прощання люди прийшли не лише висловити жалобу за Берлусконі, а й почали протестувати. Не всі італійці підтримували політику друга російського диктатора Владіміра Путіна, тому проводжали в останній путь Берлусконі й з плакатами "Сьогодні ми не сумуємо – ми боремося".
Як проходила церемонія прощання – дивіться у галереї
Берлусконі мав проблеми зі здоров'ям
- Колишній прем'єр Італії потрапив у лікарню 5 квітня у важкому стані. У нього діагностували дихальну недостатність через серцево-судинні проблеми.
- Згодом стало відомо, що у Берлусконі діагностували пневмонію, пов'язану з хронічною лейкемією. Політик проходив реабілітацію протягом 45 днів, після чого його виписали з лікарні.
- Через 6 тижнів після цього, 9 червня, Берлусконі знову госпіталізували, проте лікарі заявляли, що це "не пов'язано з критичною ситуацією". Але 12 червня Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані.