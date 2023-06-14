Берлусконі помер у лікарні Сан-Раффаеле 12 червня. Колишньому прем'єр-міністру було 86 років.

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В Італії попрощалися з Берлусконі

Церемонія прощання з колишнім прем'єром проходила у Кафедральному соборі Мілана у середу, 14 червня. На площі зібралися тисячі прихильників Берлусконі, які також прийшли провести його в останню путь.

Офіційно на церемонію прощання з Берлусконі зібралося 2000 людей. Серед них – члени родини, чинний уряд Італії та іноземні політики. Зокрема серед присутніх на похороні були президент Італії Серджо Маттарелла, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Іраку Абдель Латіф Рашид, прем'єр-міністрка Джорджія Мелоні та двоє віцепрем'єрів – Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні.

Труну з тілом Берлусконі відвезуть на віллу в Аркорі, що неподалік Мілана. Італійські видання стверджують, що колишнього прем'єр-міністра кремують, а порох будуть зберігати в мавзолеї на сімейній віллі.

Проте на церемонію прощання люди прийшли не лише висловити жалобу за Берлусконі, а й почали протестувати. Не всі італійці підтримували політику друга російського диктатора Владіміра Путіна, тому проводжали в останній путь Берлусконі й з плакатами "Сьогодні ми не сумуємо – ми боремося".

Як проходила церемонія прощання – дивіться у галереї

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