Революционное решение: Украина укрепляет Силы беспилотных систем

Украина продолжает инновационный путь в военной сфере. В частности, правительство включило Силы беспилотных систем в перечень государственных заказчиков, что позволит оперативно усиливать фронт высокотехнологичными решениями.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустема Умерова, сообщает 24 Канал. По его словам, такое решение позволит значительно усилить Силы беспилотных систем.

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Усиление тактического превосходства Украины

Правительство Украины приняло решение о новом виде войск, аналогов которого нет ни в одной армии мира. Отныне командование Сил беспилотных систем официально включено в перечень государственных заказчиков на закупку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, что будет осуществляться через Министерство обороны и Госспецсвязь.

Рустем Умеров подчеркнул, что это поможет оперативно формировать потребности Сил беспилотных систем в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам, что позволит Украине значительно усилить свои оборонительные возможности на суше, в воздухе и на море.

Отмечается, что это важно, учитывая потребность быстро адаптироваться к требованиям фронта и наращивать тактические преимущества на поле боя.

К тому же этот шаг подтвердит способность Украины эффективно применять технологические достижения для достижения успехов в противостоянии оккупантам.

Напомним, Украина приняла закон о создании Сил беспилотных систем в Вооруженных силах.