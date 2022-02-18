Силы быстрого реагирования НАТО усиливают боеготовность на фоне обострения в Украине

Германия повысила уровень боеготовности своих войск в пределах Сил быстрого реагирования НАТО. Это сделали на всякий случай, если в Украине будет эскалация конфликта.

Войска не будут перемещать, но к этому мероприятию подготовятся. Таким образом сократят время, которое требуется для передислокации в случае активации Сил реагирования НАТО.

Важно Сигнал для стран НАТО, – аналитик о запуске ракет Россией под руководством Путина

Такое решение одобрили в Минобороны Германии. Заметим, что для передислокации, то есть перемещения войск, необходимо политическое решение Совета НАТО.

НАТО может разместить в Восточной Европе новые боевые группы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс думает о размещении новых боевых групп в Восточной Европе. В частности, в Румынии и Черноморском регионе.

Все из-за угроз России, поскольку признаков деэскалации не видят.

Обострение на Донбассе: последние новости

Боевики на Донбассе в течение последних двух суток полностью срывают "тишину". 17 февраля они 60 раз открывали огонь. Били не только в сторону позиций украинских военных, но и по гражданской инфраструктуре. В частности, пустили снаряды в детский сад в Станице Луганской и в школу в Вербовке.

По состоянию на 17:00 18 февраля уже было более 50 нарушений российских наемников. Под обстрелы попала колонна с гуманитарной помощью ООН.

Особенно коварно то, что оккупанты открывают огонь из жилых массивов, чтобы спровоцировать наших бойцов на ответ. Украинские военные на такие провокации не поддаются и не стреляют в сторону мирных поселений.

Кроме того, главари боевиков распространили фейки, мол, Украина готовит нападение на Донбасс. Местных жителей эвакуируют в Россию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что это ложь. Украина не планирует никаких наступательных действий.

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