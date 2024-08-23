Ресурсов не хватает у обеих сторон: Свитан спрогнозировал точечные атаки на фронте

В Bloomberg сообщили, со ссылкой на разведданные Пентагона, что ни Украина, ни Россия не имеют достаточно сил, чтобы продолжать масштабные наступательные действия. Там предположили, что война, вероятно, заходит в тупик.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на любые события на территории нашего государства можно смотреть с разного ракурса. По его мнению, у Сил обороны есть много направлений, которыми можно двигаться не масштабируя атаки, однако выполняя серьезные наступательные действия.

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Атаки ВСУ

Роман Свитан отметил, что для Украины Крым остается важной целью. Россиянам очень сложно оборонять полуостров.

Если подойти к Армянску, то можно, прикрываясь на правом фланге Черным морем, а на левом – линией фронта, выйти на Крым, чтобы уничтожать российские военные объекты там. Это не масштабная атака, а контрнаступление стратегического уровня, что может привести к серьезным последствиям для российской армии,

– сказал он.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что без Крыма оккупантам не нужен Донбасс или сухопутный коридор там.

На территории Украины линия фронта достигает более тысячи километров. По словам военного эксперта, ни в ВСУ, ни у россиян нет достаточного количества сил и средств, чтобы на всей этой территории проводить масштабные наступательные действия.

А вот точечные атаки Сил обороны на Курском направлении смогут решить стратегическую задачу деоккупации всей Украины,

– предположил Свитан.