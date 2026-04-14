Силы обороны атаковали радиолокационные станции и ЗРК россиян

Украинские военные продолжают атаковать средства противовоздушной обороны россиян. Недавно им удалось поразить радиолокационные станции и зенитный ракетный комплекс на оккупированных территориях и в России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Сейчас выясняют масштабы повреждений.

Какие российские цели атаковали?

Генштаб отмечает, что в рамках снижения возможностей российской ПВО украинские бойцы атаковали радиолокационную станцию "Небо-У", расположенную в городе Феодосия, что на территории временно оккупированного Крыма.

Также ранее поразили радиолокационную станцию системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое, что в Бегородской области.